Boottocht MBO voor promotie nieuwe koksopleiding in Papiamentu

KRALENDIJK- MBO Bonaire heeft met een boottocht gevierd dat het eindelijk mogelijk is om in het Papiamentu verder te leren voor Zelfstandig werkend kok op niveau 3.

Een wetswijziging maakt dit sinds het najaar van 2022 mogelijk. MBO Bonaire heeft de wetswijziging met beide handen aangepakt en de nieuwe ‘werken en leren’-opleiding ontwikkeld. De boot is langs verschillende restaurants gevaren. De restaurants hebben een symbolisch cadeau ontvangen om deze mijlpaal onder de aandacht te brengen. In het cadeau zaten flyers van de opleiding om uit te delen onder de medewerkers. In een gedicht werd nog eens stilgestaan dat er jaren is geknokt om dit voor elkaar te krijgen.

Op de boot was een delegatie aanwezig van MBO Bonaire en ROA CN, samen met 2 oud-studenten van de koksopleiding niveau 2 en Nina den Heyer, hoofd OCW RCN. De boot meerde eerst aan bij Buddy Dive en voer daarna verder naar Divi Flamingo en Plaza Beach & Dive resort.

Kans

Nina den Heyer verklaarde dat studenten die voorheen buiten de boot vielen nu de kans krijgen op een goede toekomst: “Taal mag voor deze specifieke groep zeker geen belemmering zijn om hun opleiding te kunnen afronden om zo daarna volwaardig mee te doen op onze lokale arbeidsmarkt. “

Liset de Keijzer, unitdirecteur MBO, vult aan: “De start van onze BBL-opleiding Zelfstandig werkend kok is ontzettend belangrijk voor de professionalisering van onze horecabedrijven én een geweldige kans voor studenten die zich verder willen ontwikkelen. Een ingewikkelde wetswijziging was nodig om de opleiding in het Papiamentu te mogen aanbieden. We zijn blij dat het gelukt is!”