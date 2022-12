Voorbereidingen bouw Galileo Sensor station van start op Bonaire

KRALENDIJK- De voorbereidingen voor de bouw van het Galileo Sensor Station (GSS) op Bonaire zijn gestart.

Gezaghebber Edison Rijna nam deze week een kijkje op locatie en werd uitgebreid geïnformeerd over het project door het team van experts van Europees Ruimtevaartagentschap ESA en het Europese ruimtevaartprogramma EUSPA.

Momenteel worden metingen verricht om de nauwkeurigheid, beschikbaarheid en storingsfrequenties op de locatie te bepalen. Dit is nodig om verder te gaan met de bouw van het GSS dat op het WEB-terrein tegenover ‘1000 Steps’ zal gaan komen. De oplevering staat gepland voor maart 2024.

Satellietnavigatie

Galileo is het civiele wereldwijde satellietnavigatiesysteem van de Europese Unie en wordt onder andere ingezet voor tijdsreferentie en plaatsbepaling. De vestiging van dit station op Bonaire is van grote waarde. Het GSS biedt diverse mogelijkheden voor ons eiland en onder meer voor (startende) ondernemers in de technologische sector.