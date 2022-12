Tourism Corporation Bonaire en partners houden kwartaalbijeenkomst

KRALENDIJK – Vrijdag 3 december hield Tourism Corporation Bonaire (TCB) samen met haar partners de driemaandelijkse persconferentie over de ontwikkelingen in het toerisme. Naast TCB waren vertegenwoordigers van BONHATA, Bonaire International Airport (BIA), Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de havenmeester aanwezig om nieuws uit de branche te delen.

Tourism Corporation Bonaire

In de maand november van dit jaar was er een stijging van 10 procent van aankomende toeristen vergeleken met november 2019. De stijging komt voornamelijk van de Amerikaanse markt (plus 3 procent), waar ook veel promotieinspanningen voor gedaan zijn. Voor de komende vijf maanden verwacht Miles Mercera, directeur bij TCB, dat de markt stabiel blijft. Bonaire behoudt namelijk alle vluchten die er nu zijn tot april 2023.

Uit onderzoek blijkt dat Amerikaanse gasten gemiddeld 180 dagen voor vertrek hun reis boeken, terwijl Nederlandse gasten dat 61 dagen van te voren doen. Hier wordt met de campagnes van TCB op ingespeeld. Om Nederlandse gasten warm te maken voor Bonaire rijdt er vanaf volgende week tot en met februari in Amsterdam een Bonaire tram rond. In de Verenigde Staten wordt de campagne gericht op bewuste toeristen om ze te inspireren om naar het eiland te komen. Deze campagne zal inhouden dat toeristen zich tijdens hun vakantie als vrijwilliger in kunnen zetten bij diverse lokale organisaties.

Op zaterdag 17 december organiseert TCB een shopping night in het centrum van Kralendijk. Het is de eerste en laatste koopavond voor dit jaar. In 2023 hoopt Mercera op meerdere koopavonden per jaar, het liefst één keer per maand of zelfs één keer per week.

Ontwikkelingen luchthaven Bonaire

Maarten van der Scheer, directeur van BIA, meldde dat er in 2022 zo’n tien procent meer passagiers op de luchthaven zijn aangekomen dan in 2019, voor de coronapandemie. Dit komt met name doordat het vliegverkeer vanuit Europa is toegenomen.

De capaciteit van het intereilandelijke vliegverkeer noemt Van der Scheer zorgelijk. De luchthaven, de luchtvaartmaatschappijen en partners werken er hard aan om dat segment te versterken en de bereikbaarheid tussen de eilanden te verbeteren. Verwacht wordt dat er in de loop van 2023 meer capaciteit beschikbaar zal komen. Ook wordt er gekeken naar rechtstreekse verbindingen naar Sint Maarten en Colombia, zodat de routes tussen de ABC-eilanden ontlast kunnen worden.

Afgelopen kwartaal is er veel geïnvesteerd in de organisatie, in de mensen die op de luchthaven werkzaam zijn. Zo zijn er tien nieuwe security officers aangenomen. Daarnaast zijn er twee nieuwe check-in balies in gebruik genomen om voorbereid te zijn op de extra drukte tijdens de komende periode.

BONHATA

Veroesjka de Windt, CEO van Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA), vertelde in haar speech dat de gemiddelde hotelbezetting weer op peil is na de coronaperiode. Dit jaar is de gemiddelde bezetting van hotelkamers op Bonaire 66 procent. Eenzelfde percentage werd in 2019, voor de coronapandemie, gehaald op het eiland. De gemiddelde prijs van een overnachting op Bonaire is gestegen van 194 USD per kamer per nacht in 2019 naar 234 USD dit jaar.

Ontwikkelingen haven van Bonaire

Gunther Flanegin, havenmeester van Bonaire, verwacht deze maand 25 cruiseschepen in de haven van het eiland. In november waren dat er ook 25. Het doel is om in de toekomst maximaal één cruiseschip per dag te ontvangen. Hierdoor zal er een beter balans komen tussen cruiseschepen en vrachtschepen.

Daarnaast kondigde de havenmeester aan dat er binnenkort een gratis app beschikbaar komt die je op de hoogte houdt van alle scheepvaart in de haven van Bonaire. Zo kun je bijvoorbeeld in de app zien wanneer een cruiseschip aankomt en vertrekt. Ook kan je via de app worden geïnformeerd wanneer er wijzigingen zijn in het cruiseschema.

Openbaar Lichaam Bonaire

Bonaire groeit momenteel erg hard, zowel qua inwonersaantallen als het toerisme en de bouwactiviteiten. Dit heeft als voordeel dat er voldoende werk is voor de bevolking. Het OLB heeft recent een carry capacity onderzoek gedaan om de draagkracht van de bevolking met betrekking tot deze groei te onderzoeken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat veel mensen vinden dat de groei te snel gaat, dat er teveel mensen naar het eiland komen om er te wonen en het toerisme te snel groeit. Het OLB is daarom in gesprek met onder andere het Ministerie van Justitie en de IND om de eisen om op Bonaire te komen wonen strikter te maken, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman.

Daarnaast is het voorbereidingsbesluit met een jaar verlengd. Dit houdt in dat er op Bonaire alleen nog maar 4 of 5 sterren hotels gebouwd mogen worden. Deze moeten daarnaast aan bepaalde criteria voldoen en er moet toestemming voor de bouw worden gevraagd bij het OLB. Daarmee wil het OLB meer high quality toeristen aantrekken.

Ook heeft het OLB een evaluatie gedaan met betrekking tot de Visitor Entry Tax. Het OLB heeft een voorstel gedaan om de QR-code van de Visitor Entry Tax een maand geldig te laten zijn. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld makkelijker islandhoppen. Ook wil OLB graag zien dat voor alle mensen die op de voormalig Nederlandse Antillen zijn geboren de Visitor Entry Tax 10 USD wordt. Het voorstel is naar de eilandraad gestuurd en deze zal de komende weken hierover debatteren.

In oktober waren de inkomsten uit de Visitor Entry Tax meer dan 800.000 USD en voor november ruim 900.000 USD. De inkomsten uit deze belasting worden onder andere ingezet om verlaging van de kosten van elektra in november en december te realiseren. Ook voor volgend jaar is er een subsidie van 2,5 miljoen USD beschikbaar gesteld vanuit het OLB voor de verlaging van de kosten voor de elektra.