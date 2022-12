Orco Bank wederom hoofdsponsor van Ride for the Roses Bonaire

KRALENDIJK- Vorige week tekende mevrouw Désirée Alberto, Managing Director van Orco Bank, wederom een overeenkomst met Ride for the Roses Bonaire als hoofdsponsor voor de komende Walk, Ride, Swim and Sail for the Roses in 2023.

Jursi Marshall van Ride for the Roses Bonaire maakte van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de volgende editie van de Walk, Ride, Swim and Sail for the Roses zal plaatsvinden op 29 januari 2023 in Kralendijk, Bonaire.

Tickets

Deelnemers kunnen hun tickets online kopen en t-shirts ophalen bij Orco Bank Bonaire op 26, 27 en 28 januari 2023. Meer details volgen binnenkort.