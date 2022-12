OLB met speciale dag voor OverheidsNV’s

KRALENDIJK- Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft op dinsdag een bijeenkomst georganiseerd voor al haar deelnemingen, de NV’s en overheidsstichtingen. De afgelopen jaren is er veel werk verzet om ‘good governance’ verder vorm te geven naar aanleiding van een onderzoeksrapport.

Bij Deelnemingen gaat het om de 10 NV’s en de drie overheidsstichtingen. Hieronder vallen WEB, BIA, OTB, OBNA, BHM, TELBO, TCB, BOG, BonLab en Selibon. Er zijn drie overheidsstichtingen actief: Stichting Openbaar Onderwijs, Fundashon Wega di Number en Beheer Kompleho Deportivo.

De gezaghebber sprak in zijn speech waardering uit voor de samenwerking en wat er de afgelopen drie jaar is bereikt ten aanzien van ‘good governance’. Zo wordt er met een openbare werving met advertenties nieuwe leden van de RvC geworven zodat iedereen een kans krijgt. Ook is er een nieuw beloningsbeleid geïntroduceerd en ligt er een nieuwe geactualiseerde Code Corporate Governance voor bij de Eilandsraad.

Intern toezicht

Tijdens de middag werd een voorstel gepresenteerd en besproken om meer mensen van Bonaire kans te laten maken op het vervullen van een rol als toezichthouder in een Raad van Commissarissen. Daarom start het OLB in de lente van 2023 een educatieprogramma voor inwoners die gemotiveerd zijn om in de toekomst een toezichthoudende rol te vervullen. Het programma wordt vormgegeven samen met NV’s en overheidsstichtingen op Bonaire.