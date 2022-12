Gezaghebber Rijna blij dat privatisering op Bonaire nog niet is doorgeschoten

KRALENDIJK- Gezaghebber Edison Rijna is blij dat op Bonaire de privatisering van overheidstaken nog niet is doorgeschoten. Dat zei de eerste burger op een speciale dag voor alle overheidsbedrijven en -stichtingen.

“In Europees Nederland is de discussie volop gaande of marktwerking niet te ver is doorgeslagen. Op Bonaire mogen we blij zijn met de belangrijkste diensten die onder volledig aandeelhouderschap van de overheid vallen”, aldus Rijna.

Rijna is wel van mening dat het voor de overheid ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt om overheidsbedrijven onder zich te hebben. “Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee: we horen de spelregels met elkaar te volgen en een toekomstvisie te hebben zodat de RvC en directie hun werk goed kunnen doen”.

Bezinning

Volgens de gezaghebber zal de overheid zich als aandeelhouder de komende tijd verder bezinnen op die visie voor de diverse entiteiten.