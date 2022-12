Vacature Warehouse Medewerker Bonaire

Tekst in het Nederlands en Papiaments hieronder

Organisatie

eZone Bonaire is een toffe locatie, we werken met superfijn team, en het is afwisselend werk. Bij eZone Bonaire verzorgen wij de luchtvracht voor verschillende klanten. Jij komt te werken op de afdeling van warehouse waar veel goederen komen, maar ook heb je het kans om verder in andere afdelingen te werken. Maar met het focus punt op de warehouse afdeling.

Werkzaamheden

Jij laat je niet gek maken als warehouse medewerker. Je blijft geconcentreerd en met een lach kwaliteit leveren in de uitvoering van de volgende taken:

Scannen, sorteren en afleveren van goederen;

Crossdock-werkzaamheden;

Beheren en nakijken van de voorraden in het warehouse;

Verantwoordelijk voor inkomende zendingen en communicatie binnen je team;

Helpen met andere klussen, zoals invoicing, customer service en meer.

Functie-eisen

Je hebt kennis van/ervaring met MS Office;

Goed beheersing van Nederlandse, Engelse, Papiaments en Spaanse taal;

Je hebt gewerkt in een professionele rol in een soortgelijke omgeving (logistiek forwarder);

Mbo-denkniveau;

Ervaring in de logistiek is niet verplicht, maar wel mooi meegenomen;

Bezit van een rijbewijs;

Bereid om altijd klaar te staan (hands-on mentaliteit).

Procedure

Je kunt je sollicitatiebrief en CV sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘Vacature Warehouse Medewerker – eZone Bonaire’.

Organisashón

eZone Boneiru ta un kompania agradabel pa traha. Na eZone Boneiru nos ta fokus riba transporte aéreo pa vários kliente. Bo trabou lo ta na e servisio di warehouse unda bo ta atende hopi ku pakete nan, sinembargo, bo tin e oportunidat pa traha na un di otro departamento tambe. Pero bo enfoke ta den servisio di warehouse.

Actividat

Bo ta hasi bo trabou manteniendo bo enfoke riba kalidat, ku un sonrisa, kaminda bo ta ehekuta e siguiente tarea nan:

Scan, sorter y deliver pakete nan;

Cross docking;

Mantené y kontrola e stock den warehouse;

Responsabel pa e pakete nan ku a drenta i komunikashon den bo tim;

Yuda ku otro tarea nan tambe, manera fakturashon, customer service i otro;

Entrega di pakete na kliente.

Trabou ku mester hasi

Mester tin konosementu/ekspensha ku MS Office;

Ta domina e idioma nan di Hulandes, Ingles, Papiamentu i Spañó;

A traha profeshonalmente den un sektor paresido (trahadó logistikó);

Nivel di pensamentu MBO;

Eksperensha logistikó no ta obligatorio, pero ta un plus punt;

Semper kla pa yuda (hands-on mentality);

Mester tin Rijbewijs.

Prosedura pa solisita

Mester manda karta di solisitut i CV na [email protected] menshonando ‘Vakatura Warehouse Medewerker eZone Bonaire’.