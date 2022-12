Strafrechtelijk onderzoek naar hotelstrand richt zich ook op de bestuurders van Bonaire

KRALENDIJK – Het Openbaar Ministerie op Bonaire kijkt ook naar de rol van bestuurders bij de aanleg van een illegaal strand op het Chogogo Resort dat onder het Time to Smile concept van TUI opereert. Dat meldt Follow the Money.

Eerder richtte het onderzoeksblad zich op gezaghebber Edison Rijna die er volgens de journalisten voor zorgde dat het strand er kwam. De lokale overheid moet nu documenten overhandigen aan het OM die licht werpen op zijn rol.

Nu meldt het blad dat eigenaar Hans Schellevis bonje heeft gemaakt tijdens het bezoek van staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Hij zou volgens de woordvoerder van Van Huffelen niet blij zijn geweest dat natuurorganisatie STINAPA bij de ontmoeting was.

De delegatie was op het terrein van Chogogo voor een gesprek over het illegale strand dat Schellevis ruim een jaar geleden heeft aangelegd. Na wekenlange regenval begin deze maand is het zand in zee gespoeld. Met grote gevolgen voor het koraal. STINAPA had daar eerder voor gewaarschuwd.

De rol van bestuurders wordt nu strafrechtelijk onderzocht, omdat er tegen de regels in toch een vergunning zou zijn afgegeven om zand te storten en het strand aan te leggen. Het OM heeft inmiddels documenten opgevraagd, zegt Follow the Money.

TUI: ‘niks te maken met Chogogo’

TUI is boos op de media en op STINAPA dat die het ‘partnerhotel’ Chogogo associeert met de reisorganisatie. De touroperator houdt kantoor op het terrein van Chogogo, biedt het luxe resort aan op zijn website, en zijn logo staat groot op de poort van het hotel.

Op het bord voor het resort staat geschreven ‘Chogogo, Time to Smile’ resort’. Nog voordat Chogogo was gebouwd tekenden eigenaren Hans en Gertrude Schellevis een contract met TUI en bronnen zeggen tegen Follow the Money dat TUI financiële garanties heeft afgegeven.