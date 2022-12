Gezaghebber Rijna koopt eerste kaartje Ride for the Roses Bonaire

KRALENDIJK- Stichting Ride for the Roses Bonaire organiseert op zondag 29 januari de zesde editie van de Ride, Walk, Swim and Sail for the Roses. Met dit evenement wordt geld ingezameld voor van het Kanker Fonds Bonaire.

De secretaris van de stichting, Marga van Lieshout, heeft traditiegetrouw het eerste kaartje aan gezaghebber Edison Rijna verkocht en overhandigd. “Ik hoop dat de bevolking van Bonaire samen met mij solidariteit toont met kankerpatiënten, hun dierbaren en nabestaanden door ook mee te doen aan deze activiteit”, aldus de gezaghebber.

Voor meer informatie en het online aanschaffen van kaarten kan men de website www.ridefortheroses.org bezoeken.