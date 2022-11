Tweede Bonaire Chamber Art Exhibition trekt honderden bezoekers

KRALENDIJK – De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire heeft in haar tweede editie van de Bonaire Chamber Art Exhibition op zaterdag 26 november een groot aantal bezoekers getrokken. Honderden belangstellenden hebben bij de 36 aanwezige kunstenaars een grote diversiteit aan kunstwerken aangeschaft, van schilderijen, sieraden, glaswerk en Beach Art tot motiverende teksten.

Na de officiële opening op 25 november 2022 heeft Qredits – als één van onze partners voor dit evenement – een workshop voor de kunstenaars georganiseerd. Het thema was dit jaar ‘van hobbyist naar entrepreneur’. Tijdens de workshop heeft een lokale ondernemer – Cassy Roosje van Cassy Roosje Creates E.Z. – zijn ervaring en motivatie gedeeld over zijn transitie van een hobbyist naar een ondernemer. Daarnaast heeft Qredits informatie gegeven over de BES-Cultuurlening en de voorbereiding voor het indienen van een aanvraag. Dit was een mooie gelegenheid om alle informatie te ontvangen die je als kunstenaar nodig hebt om van je hobby jouw werk te maken.

Bonaire Chamber Art Exhibition is inmiddels volledig omarmd door de bezoekers en de kunstenaars die alleen super positieve reacties aan de organisatie hebben teruggegeven. KvK Bonaire wil alle bezoekers bedanken voor hun ondersteuning aan de lokale kunstenaars. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar de artiesten die hebben deelgenomen!

De Kamer van Koophandel zal zich blijven inzetten om de lokale kunstenaars een podium te geven om de erkenning die zij verdienen ook te krijgen.