Onofficiële pagina online voor betalen toeristenbelasting Bonaire

KRALENDIJK – Er is een tweede website verschenen waar de toeristenbelasting voor Bonaire online betaald kan worden. Het gaat om een Engelstalige site met de naam tourismtaxbonaire.us

Het toeristenbureau Bonaire is inmiddels op de hoogte van de pagina en zegt aangifte te hebben gedaan en later met meer informatie te komen. “Cyber security moet zijn werk doen. Its part of the internet world. Dus wat wij gaan doen is nog meer communiceren met onze gasten om het op de officiële website te betalen. Simpel and direct.” Aldus Miles Mercera van het toeristenbureau op Bonaire.

De maker van de pagina heeft de website gepromoot in de Google-zoekmachine zodat deze als eerste zichtbaar is bij bepaalde zoektermen.

Of het om een fake pagina gaat of om een reseller pagina is nog niet duidelijk. Klanten betalen er in elk geval 95 dollar wat inclusief de 75 dollar toeristenbelasting zou zijn.