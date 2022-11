Meldpunt huiselijk geweld Bonaire wil cijfers niet publiceren, want ‘schrikt mensen af’

Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

KRALENDIJK – Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling op Bonaire zou fors zijn toegenomen, zegt meldpunt Guiami. Toch willen ze vooralsnog de cijfers niet publiceren, uit vrees dat het ‘mensen afschrikt’.

Ruim twee jaar geleden werd het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling opgericht. Vorig jaar kwamen er 93 meldingen binnen. En dit jaar? “Het gaat helaas te goed”, zegt coördinator Patricia Hassell van Guiami. “Daar bedoel ik mee dat mensen durven te melden en hun verhaal te doen. Ook steeds meer ouderen en mannen.”

“Ik wil het niet over cijfers hebben, want dat schrikt mensen af”, vindt Hassell. “Dan denken ze: wat gebeurt er allemaal op het eiland?”

Hassell heeft het vermoeden dat ouders bewuster zijn over wat wel en niet kan binnen de opvoeding. “Ouders komen nu ook samen met hun tieners bij ons om over problemen te praten waar ze tegenaan lopen.”

“Wij krijgen bijvoorbeeld ook vragen van moeders als: hoe moet ik met mijn dochter praten over seksualiteit? Vroeger werd dat heel anders opgelost. Dat men er gezamenlijk over wil praten, vind ik echt een verschil.”

Patricia Hassell van Guiami (Video: Marit Severijnse)

Ouderen worden uitgebuit of bellen over eenzaamheid

Meldingen over relationeel geweld en kindermishandeling komen volgens Hassell het meeste voor. Opvallend is volgens Guiami ook de toename in het aantal meldingen van ouderen.

Hassell over economische uitbuiting onder ouderen: Download audio

“Ouderen bellen bijvoorbeeld om te vertellen over hun situatie thuis, dat ze het idee hebben dat ze economisch uitgebuit worden door de kinderen of familie, dat ze eenzaam zijn en daardoor niet weten wat ze moeten of dat ze zich zorgen maken om hun kleinkinderen.”

Campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Hassell is blij met de jaarcampagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling die onlangs van start is gegaan. Ze vindt het thema schaamte passend. ‘‘Bonairianen zijn trots, houden het liefst alles binnen 4 muren en lopen er niet mee te koop, maar daardoor houd je heel veel zaken in stand en in die context moet je schaamte plaatsen.’’