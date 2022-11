Vacature Assistent Manager Bonaire

Bagel & Bloom is de bagel spot van Bonaire. Voor de lekkerste koffie, gebakjes en natuurlijk de beste bagels ben je bij Bagel & Bloom aan het juiste adres.

Bagel & Bloom is per direct op zoek naar:

ASSISTANT MANAGER (V)

Als Assistant Manager werk je nauw samen met de Restaurant Manager en het team. Daarnaast assisteer je de Restaurant Manager waar nodig. Wanneer de Restaurant Manager afwezig is, ben jij verantwoordelijk voor het restaurant.

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor het behouden van een hoge klanttevredenheid in het restaurant in samenwerking met de Restaurant Manager;

Verantwoordelijk voor het restaurant en het team gedurende de afwezigheid van de Restaurant Manager.

Takenpakket:

Managen van het restaurant, naast en bij afwezigheid van de Restaurant Manager;

Het handhaven van een sterke authentieke aanwezigheid op de restaurantvloer en het overzicht houden over het restaurant;

Komen met creatieve suggesties en ideeën;

Het hebben van grondige kennis en begrip van alle menu items, en het vermogen om combinaties en upsell alternatieven aan te bevelen;

Klachten oplossen en een hoog niveau van klanttevredenheid handhaven;

Ervoor zorgen dat alle medewerkers worden getraind in alle relevante taken;

Deelnemen aan de werving van nieuwe medewerkers;

Zorgen voor het voorraadbeheer en het lopende onderhoud van de bedrijfsuitrusting en andere activa van het restaurant, met inbegrip van het aanleggen van voorraden, onderhoud en verzorging van de uitrusting. Dit in samenspraak en samenwerking met de Restaurant Manager;

Verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van eventuele klachten en de afrekening van facturen;

In afwezigheid van de Restaurant Manager de kassa correct afsluiten;

Zorgdragen voor de hygiëne van het restaurant.

Opleiding en ervaringen:

Ervaring in de horeca

Ervaring in een soortgelijke functie

Competenties:

Sterke sociale en communicatieve vaardigheden

Klantgericht

Flexibel

Zelfstandig

Geen 9-5 mentaliteit

Oog voor detail

Stressbestendig

Wij bieden:

Een uitdagende baan op een schitterend eiland, waarbij je met een gezellig team werkzaam bent in een groeiend restaurant. Je ontvangt een marktconform salaris en er is ruimte voor interne training (EFR, koffietraining, etc.).Ben jij wie we zoeken? Mail dan je CV naar [email protected] of stuur een WhatsApp berichtje naar +599 701 4150. We komen graag met je in contact.