UNICEF: Samen tijd doorbrengen, een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van een kind

KRALENDIJK – UNICEF Nederland lanceert minidocumentaires, waarin vier families uit Bonaire, die hun favoriete manier van samen tijd doorbrengen delen, worden geportretteerd.

De minidocumentaires worden in de komende weken uitgebracht en benadrukken het belang voor ouders, verzorgers en familieleden om met de kinderen te spelen. Door dit onder de aandacht te brengen, laat de kinderrechtenorganisatie zien dat spelen een essentieel onderdeel is in de ontwikkeling van een kind. Kleine momenten van quality time zullen leiden tot meer zelfvertrouwen in de toekomst van kinderen en zullen kinderen stimuleren hun eigen unieke talenten te ontwikkelen.



De campagne van UNICEF Nederland wordt door het Openbaar Lichaam Bonaire en Rijksdienst Caribisch Nederland actief gedeeld en gesteund vanuit de samenwerkende hulpverleningsorganisaties ‘tei p’abo.’

Voor de minidocumentaires gaat Archell Thompson, professioneel verhalenverteller en theatermaker uit Curaçao, mee met negen families op Bonaire, St. Eustatius en Saba tijdens hun favoriete bezigheid. De families laten Archell zien dat de mooiste momenten beleefd kunnen worden in eigen huis, achtertuin of in de wijk. ‘Houd het eenvoudig, denk er niet te lang over na’, zegt een ouder. Eén van de kinderen zegt: ‘dit is mijn favoriete bezigheid’, terwijl hij zijn vader een dikke knuffel geeft. Het doorgeven van familietradities komt ook regelmatig terug in de documentaires: ‘Als ze groot zijn, zullen ze deze herinneringen altijd onthouden en nieuwe creëren met hun familie’.

Het belang van samen tijd doorbrengen wordt dit jaar door UNICEF Nederland uitgelicht. De minidocumentaires maken deel uit van de campagne World Day of Play, die is gestart op 28 mei dit jaar. Een dag waarop ouders, scholen, verenigingen en kerkgemeenschappen werden gestimuleerd om leuke activiteiten voor kinderen te organiseren. In februari 2023 zal de campagne worden afgesloten met een interactieve theatervoorstelling, waarbij ouders en verzorgers, onder leiding van Arcell Thompson, de kans krijgen om samen met hun kinderen deel uit te maken van de voorstelling.

Samenwerking

De minidocumentaires worden gedeeld via verschillende media, op de UNICEF Dutch Caribbean Facebook-pagina, YouTube en de website van UNICEF Nederland. De campagne is een samenwerking tussen UNICEF Nederland, Rijksdienst Caribisch Nederland en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius en maakt deel uit van het BES-programma van UNICEF dat mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.