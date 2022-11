Tourism Corporation Bonaire genomineerd voor de Vakantie Awards 2023

KRALENDIJK- De Tourism Corporation Bonaire (TCB) is genomineerd voor de Nederlandse ‘Vakantie Award 2023’. De winnaar van de Vakantie Award wordt bekend gemaakt tijdens het Reisgala van TravMagazine.

Dit evenement vindt plaats op zaterdag 28 januari 2023 in het Hart van Holland in Nijkerk. Tijdens de avond kijkt de reisbranche niet alleen terug naar het voorbije jaar, maar ook naar de toekomst. Het thema is ‘Proud to be in travel’.

De TCB is genomineerd in de categorieën: Toeristenbureau en duurzaamheid.

Trots

“Zoals het thema van de avond luidt, Proud to be in travel, is TCB ‘’Proud’’ op de nominaties,” zegt TCB directeur Miles Mercera van TCB. “Dankzij de inspanningen voor natuurbehoud van Bonaire onderscheiden we ons als een toonaangevende vakantieplek met focus op duurzaamheid, economische ontwikkeling en cultuur. De complete rebranding van al onze uitingen zet kracht bij deze ontwikkelingen, It’s in our nature.”