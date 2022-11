Ruim 630 kilo cocaïne uit zee gehaald ten zuiden van Bonaire

KRALENDIJK – Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft afgelopen vrijdagochtend een drugstransport ten zuiden van Bonaire geprobeerd te stoppen. Het lukte de go-fast uiteindelijk om te vluchten, maar tijdens het vluchten hebben ze de drugs overboord gegooid wat een ‘disrupt’ wordt genoemd.

Het drugstransport werd vrijdag door het patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied gedetecteerd. Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht heeft hierop het stationsschip geïnformeerd dat direct haar FRISC onderscheppingsboot heeft ingezet.

Gedurende de achtervolging gooiden de opvarenden van de go-fast meerdere pakketten overboord. Deze pakketten zijn na de ‘disrupt’ door de FRISC bemanning uit het water gehaald. De drugspakketten zijn later aan de Kustwacht overhandigd die de pakketten aan het Korps Politie Curaçao heeft geleverd. In totaal is ruim 630 kilogram cocaïne uit zee gehaald.

Zr.Ms. Holland is sinds oktober 2022 als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio en wisselt counter drugsoperaties af met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch Gebied.