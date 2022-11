Vacature Projectleider renovatie sociale woningbouw Sint Eustatius

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius en de Statia Housing Foundation, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie: Projectleider renovatie sociale woningbouw St. Eustatius, Caribisch Nederland

Tijdelijke functie in aanvang t/m 31 december 2023 met optie tot verlenging.

Sint-Eustatius is een eiland met veel potentie in zich. De afgelopen jaren zijn veel rijksgelden in de vorm van bijzondere beschikkingen toegekend om te investeren in de ontwikkeling van het eiland en haar bewoners. Sint-Eustatius beschikt over voldoende middelen en de visie om zich verder te ontwikkelen tot een ‘Green Statia’ en daarmee het eiland aantrekkelijk te maken voor de eilandbewoners maar ook voor potentiele ontwikkelaars. Het ontbreekt het Openbaar Lichaam alleen aan uitvoeringskracht in de organisatie om alle projecten tijdig tot uitvoering te brengen en deze in de uitvoeringsfase te monitoren.

Wij zoeken een tijdelijke projectleider, welke onderdeel uitmaakt van PPMO (Program Project Management Office). De projecten waar de Projectleider bij betrokken is worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Lichaam en de Statia Housing Foundation. De projectleider is een spin in het web, die overzicht bewaart en ervoor zorgt dat de benodigde activiteiten worden ondernomen om voortgang te maken en te bewaken. De projectleider is vanaf het begin betrokken bij de projecten maar richt zich met name op de uitvoering, zodat de projecten gerealiseerd worden conform de gestelde kwaliteitseisen en planning.



Hoofdtaken zijn:

Lokaal voorbereiden van het project (renovatie 86 sociale huurwoningen) zodat deze conform planning en gestelde kwaliteitseisen kunnen worden uitgevoerd;.

Contact onderhouden met en rapporteren aan de programmamanager;

Lokaal omgevingsmanagement;

Voorbereiden en begeleiden van besluitvormingstrajecten;

Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten en stakeholders;

Kennisoverdracht.

Functie –eisen:

HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding in de richting van bouwkunde, bouwmanagement of planologie;

Aantoonbare ervaring met de renovatie en of nieuwbouw van woningbouwprojecten;

aantoonbare ervaring met projecten binnen een bestuurlijke complexe omgeving.

Overige vaardigheden:

Stressbestendigheid en overzicht;

Uitstekende plannings- en organisatievaardigheden;

Flexibiliteit en probleemoplossend vermogen;

Sterke sociale en communicatieve vaardigheden;

Cross-culturele en politieke sensitiviteit;

Besluitvaardigheid en daadkracht;

Houdt zichzelf staande in een politiek speelveld;

Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie tijdelijk voor bepaalde tijd is gewaardeerd is gewaardeerd in van minimaal bruto $ 3.698,00 tot maximaal $5.453,28 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek. Beloning is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk maandag 28 november 2022 richten aan het onderstaande email:

Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius

T.a.v. programma manager Sint Eustatius

De heer Joury Ranzijn

Fort Oranjestraat 7, Sint Eustatius CN

Email: [email protected]

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer Joury. Ranzijn, [email protected] of de heer Jacquil Pandt, [email protected]