Rum en likeur uit Rincon wordt export product Bonaire

RINCON – The Cadushy Distillery heeft een nieuwe destilleerinstallatie in gebruik genomen om te kunnen voorzien in de grotere vraag door de export van haar producten naar Europa. Deze nieuwe installatie kan wel tot tien keer meer produceren dan de installatie die als sinds de oprichting in 2009 in gebruik is.

De nieuwe installatie is opgesteld op het podium van Cinelandia Theater en in het theater vindt de botteling plaats. De oude installatie wordt ook nog gebruikt, maar vooral voor de kleinere batches.

Ter gelegenheid van de productie van de 100.000-ste fles Cadushy of Bonaire Liqueur heeft Cadushy een Jubileum fles uitgebracht. Op de foto is een deel van de inmiddels 15 leden tellende Cadushy Team te zien voor de nieuwe installatie.

Eric Gietman: “Wie had dat gedacht in 2009, dat we inmiddels meer dan honderdduizend flessen Cadushy hebben geproduceerd en verkocht. En nu met de export naar Europa gaan we de wereld veroveren met onze authentieke Bonaireaanse producten. Ik ben supertrots dat we dit met ons Cadushy team toch maar voor elkaar hebben gekregen.”

Het bezoekerscentrum Cadushy Distillery is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang, breng wel een goed humeur mee.