Winkels Bonaire mogen weer langer open in aanloop naar feestdagen

KRALENDIJK- In de periode van 28 november tot en met 4 december en vervolgens tussen 17 en 30 december mogen de winkels weer een stukje langer open blijven dan normaal.

Winkels mogen in genoemde periode open blijven tot 10 uur in de avond. Op zondagen en feestdagen mogen de winkels, in de beide genoemde periodes, tot acht uur in de avond open blijven.

Er zijn op Bonaire maar drie dagen per jaar waarop alle winkels gesloten moeten zijn. Het gaat hier om Goede Vrijdag, eerste paasdag en eerste kerstdag. Winkels kunnen overigens bij de gezaghebber een ontheffing vragen voor de sluiting, indien daar speciale redenen voor zijn.