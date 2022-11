Vacature Senior Inspecteur Milieu Bouw en Voedselveiligheid (3x)

Locatie: Directie Toezicht & Handhaving

36 uur

De Directie Toezicht & Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft als belangrijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving op Bonaire. De Directie is primair verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving door bedrijven op het gebied van ‘leefomgeving en milieu, bouw en infrastructuur, economie, zorg en samenleving en openbare orde en veiligheid’. De inspecteurs van de directie zetten hiervoor handhavingsinstrumenten in zoals communicatie, adviseren, signaleren, begeleiden, kennisoverdracht klachtenafhandeling, proactief toezicht, opsporen en handhaven.

Wat ga je doen?

Als Senior Inspecteur Milieu, Bouw of Voedselveiligheid heb je aan belangrijke rol binnen de directie. Op basis van je opgedane ervaring als inspecteur en je inhoudelijke vakkennis ben je een aanvulling op het team van inspecteurs en streef je samen met je collega’s naar continue verbetering. Als team werken jullie aan de ontwikkeling van jullie werkwijze, kwaliteit, positie binnen de Bonairiaanse samenleving en relatie met de bedrijven. Met jouw voorliefde voor milieu, bouw of voedselveiligheid ga jij het gesprek aan met de bedrijven over de benodigde maatregelen, procedures en wet- en regelgeving. Omdat Bonaire relatief klein is ben je een duizendpoot die flexibel inzetbaar is met een “hands-on” mentaliteit. Samen met de bedrijven streef je naar een steeds hogere kwaliteit en veiligheidsniveau op Bonaire.

Wat wij jou bieden

Afhankelijk van je opleiding en ervaring maximaal schaal 9, $3608,- bruto per maand. Daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden, onder andere 8,33% vakantiegeld en volledige 13e maand en goede arbeidsvoorwaarden binnen het OLB.

Wat zijn de eisen

Als Senior Inspecteur heb jij een afgeronde Hbo-opleiding zoals:

Milieu: Milieukunde, Natuurbeheer, of Watermanagement etc.

Bouw: Bouwkunde of Werktuigbouw etc.

Voedselveiligheid: Landbouw met voedselmiddelen industrie, transport & logistiek, hotelmanagement etc.

Andere aanpalende opleidingen op een van deze gebieden is natuurlijk ook goed. Daarnaast heb je meerdere jaren ervaring als (senior) inspecteur bij een (semi)overheidsinstelling. Ook beschik je over goede mondelinge en schriftelijke beheersing, bij voorkeur in het Papiaments, Nederlands en eventueel in het Engels en Spaans.

Wat is ook belangrijk om te weten

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met de directeur Toezicht & Handhaving, de heer Jair Tromp via tel +599 7155302 of kijk op www.bonairegov.com.

Een Verklaring omtrent Gedrag is een vereiste voor aanstelling. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Ja! Ik wil deze baan

Je sollicitatie met motivatie en C.V. kun je vóór 9-12-2022 richten aan het bestuurscollege, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: [email protected].