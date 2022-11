Vacature Secretarieel Ondersteuner Bonaire

Secretarieel ondersteuner – parttime – 1.5 dag per week

Ben jij de ideale kandidaat voor een ondersteunende functie in de advocatuur? Voor ons kantoor op Bonaire zoeken wij versterking! Wil jij werken bij het nummer 1 advocatenkantoor van de Dutch Caribbean? Lees dan verder.

Wie zijn wij?

Maak kennis met ons kantoor: VANEPS is het meest toonaangevende advocatenkantoor in de Dutch Caribbean, gevestigd op Aruba, Bonaire, Curacao en Sint Maarten. Met 25 advocaten, waarvan zes op Bonaire, bedienen wij lokale en internationale cliënten in diverse marktsectoren.

De functie

Als secretarieel ondersteuner maak je onderdeel uit van het team dat professionele ondersteuning biedt aan de advocaten die werkzaam zijn op Bonaire en zorgen jullie ervoor dat de praktijk als een geoliede machine draait.

Wie we zoeken

Bij voorkeur een MBO4 of HBO opleiding

Ervaring binnen de zakelijke dienstverlening en bij voorkeur in de advocatuur

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Beheersing Papiamentu en/of Spaans in geschrift

Goede beheersing van het Microsoft Office pakket

Procedure

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Solliciteren naar deze functie kan t/m 9 december 2022, door jouw motivatiebrief en CV te sturen naar: [email protected].

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Neem dan gerust contact met ons op via: [email protected].

Wil je meer weten over ons kantoor? Bezoek onze website via: www.vaneps.com