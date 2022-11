Vacature Hoofdmedewerker Personeelsbegroting Bonaire

Locatie: Afdeling Financiën

36 uur

De Afdeling Financiën heeft een zeer uitdagende rol binnen het Openbaar Lichaam Bonaire. De afdeling is onder andere belast met het in samenspraak met de directies en het bestuurscollege opstellen van de begroting en de toetsing van de daaruit voortvloeiende uitgaven. De afdeling faciliteert en adviseert daarbij haar (interne)klanten over het benutten van de gebudgetteerde middelen en voert de controle uit op de uitgaven.

Wat ga je doen?

Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de personeelsbegroting en opleidingsbudgetten van het OLB. De conceptuitgangspunten hiervan bespreek je met het afdelingshoofd Financiën. Voor het opstellen van de bovengenoemde is het belangrijk dat je de trends binnen de organisatie volgt en deze vertaald naar jouw vakgebied.

Als ook word je daarbij belast met het maken van overzichten m.b.t. personeelsbegroting en opleidingsbudgetten, om dit te kunnen doen zul je relevante gegevens dienen te verzamelen en te verwerken. Daarnaast analyseer en beoordeel je de ingediende plannen t.b.v. deelbegrotingen en begrotingswijzigingen op juistheid en volledigheid.

Je bent in staat om rekenmodellen te maken en de budgettaire consequenties van die plannen aan te geven. Je volgt de uitputting van de begroting, signaleert en adviseert wanneer budgetover- of onderschrijding dreigt plaats te vinden aan het Afdelingshoofd P&O. Je stelt (tussentijdse) management- en uitvoeringsrapportages op, waarbij je met verschillende verwerkingssystemen dient te werken. Tot slot, neem je deel aan vergaderingen m.b.t. de algemene begroting.

Wat wij jou bieden

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris bij 36 uur per week minimaal $3.019,- (aanloopschaal 10) maximaal $4.456,- (functieschaal 11).

Wat zijn de eisen

Je beschikt over een hbo-diploma, waarbij de theoretische en praktische kennis gericht is op, de P&C-cyclus en regelgeving op het gebied van financiën, financieel beheer en salarisadministratie. Diepgaande kennis van Excel. Je beschikt over een hoog analytisch vermogen en de vaardigheid om dit om te kunnen zetten in adviezen en rapportages.

Wat is ook belangrijk om te weten

Voor nadere informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met afdelingshoofd, Guus van Eerde of Beleidsadviseur C, Alexander Hammer of op www.bonairegov.com kijken.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Een Verklaring omtrent Gedrag is een vereiste voor aanstelling.

Ja! Ik wil deze baan

Je sollicitatie en C.V. kun je vóór 9-12-2022 richten aan het Bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij uw sollicitatie (CV en Motivatie) per email: [email protected]