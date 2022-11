Nieuwe ‘retrotjet’ Avianca herdenkt nationale luchtvaartmaatschappij Costa Rica

BOGOTA- De nationale luchtvaartmaatschappij van Colombia, Avianca, heeft opnieuw een vliegtuig de beschildering gegeven van een luchtvaartmaatschappij die het in de loop der jaren heeft overgenomen.

Het gaat om de Lineas Aéras Costarricences S.A. (LACSA) uit Costa Rica. LACSA werd in 1945 opgericht door het Amerikaanse Pan Am. De maatschappij raakte in de jaren 90 van de vorige eeuw in zwaar weer en werd in eerste instantie overgenomen door grotere branchegenoot Transporte Aéreo Centro America (TACA), die vooral vanuit El Salvador en Guateamala opereerde.

Fusiemaatschappij

Later werd ook TACA zelf ondergebracht bij fusiemaatschappij Avianca, net als enkele andere kleine spelers in Colombia zelf.

Samen met het retro livery van LACSA heeft Avianca nu in totaal vier retrojets rond vliegen, die aangeven welke maatschappijen allemaal de maatschappij zijn opgegaan.