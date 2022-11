Vacature Housekeeping Supervisor Bonaire

Buddy Dive Resort is een van de grootste duikresorts te Bonaire – Caribisch Nederland.

Het resort heeft 73 appartementen met in totaal 224 bedden, een eigen duikschool verdeeld over vier locaties op het eiland en zeven eigen boten, twee verschillende types restaurants, twee zwembaden en een eigen autoverhuurbedrijf met ruim 100 voortuigen.

Voor onze afdeling Housekeeping/Laundry, zijn wij op zoek naar een zelfstandige en actieve:

HOUSEKEEPING SUPERVISOR

Met relevante werkervaring in de hotellerie.

In deze positie ben je samen met de Housekeeping Manager en Supervisor, verantwoordelijk voor het aansturen, controleren en motiveren van de teamleden, waarbij je er gezamenlijk zorg voor draagt dat hotelgasten en collega’s gegarandeerd zijn van een schone (werk)omgeving en hotelkamer.

JIJ:

Hebt een MBO-opleiding met relevante werkervaring als leidinggevende

Bent flexibel, hands-on, servicegericht en communicatief sterk

Hebt oog voor detail, weet structuur aan te brengen en ken een goede planning en organisatie

Spreekt naast Nederlands meerdere talen; waarbij Engels, Papiaments en/of Spaans een pré zijn

WIJ:

Bieden een afwisselende functie, in een gevestigde organisatie op het eiland binnen de duikwereld

Werken in een prachtige omgeving, in een informele sfeer

Een marktconform salaris

Twee aaneengesloten dagen weekend

Diverse andere personele voordelen

Solliciteren:

Heb je ervaring, ben je enthousiast en geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een motivatiebrief en CV aan de afdeling Human Resources, via emailadres: [email protected]