Voorleesdag bereikt dit jaar ruim 2000 leerlingen

KRALENDIJK – De Voorleesdag heeft weer plaatsgevonden op Bonaire. Bijna honderd vrijwilligers hebben op school voorgelezen in de klas. Van de laagste groepen tot en met de bovenbouw van de basisscholen. Bijna alle groepen, en dat zijn er meer dan honderd, van Rincon tot Nikiboko zijn op donderdag 24 november bezocht.

De vrijwilligers mochten van hun werkgever een half uurtje er tussenuit om voor te lezen uit een boek naar keuze. Ook veel particulieren hebben meegedaan en een kinderboek uitgezocht in de bibliotheek of in de Mediabus.

Ter voorbereiding heeft Monica Clarenda van de stichting Lezen en Schrijven vorige week vrijdag voor geïnteresseerden een workshop gegeven over verhalen vertellen. Hierdoor stonden de vrijwilligers met een aantal tips and trics vanochtend vroeg bij de schoolpoort.

De stichting Lezen en Schrijven Bonaire dankt de scholen en de vrijwilligers voor hun deelname. Getuige de reacties van iedereen en de leuke foto’s was dit jaarlijkse event weer een groot succes.