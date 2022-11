Datum en programma Ride for the Roses Bonaire 2023 bekend

KRALENDIJK – Gisteravond werd tijdens de persconferentie van Ride for the Roses Bonaire bij Orco Bank de datum en het programma voor het volgende evenement bekend gemaakt. Op 29 januari 2023 vindt de zesde Ride, Walk, Swim & Sail for the Roses plaats op Bonaire.

De Ride for the Roses wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor het Kanker Fonds Bonaire. Heel Bonaire kan zijn solidariteit tonen met kankerpatiënten, hun dierbaren en nabestaanden door mee te lopen, zwemmen, surfen of fietsen. Ben je echt sportief, dan kun je de Walk en Swim of de Ride en Swim combineren. Orco Bank sponsort dit evenement, net als de afgelopen vijf edities, met een vast bedrag en dit wordt samen met het bedrag dat tijdens de Ride for the Roses ingezameld wordt aan kankerbestrijding beschikbaar gesteld. Daarnaast neemt de bank de organisatie van het evenement op zich.

Ride for the Roses bestaat ook dit jaar weer uit vier onderdelen. Voor de deelnemers aan de Walk zijn er twee afstanden waar zij uit kunnen kiezen: Short 7 km en Long 9 km. Ook voor de Ride kan er gekozen worden uit een korte of lange variant van 13 of 20 km. De Swim start bij Kas di Regatta en eindigt bij Spice Beach, een afstand van 700 meter. De Sail start bij Atlantis Beach in het zuiden van Bonaire. Voor de deelnemers van de Swim en Sail is er vervoer geregeld. De start van de Walk en Ride zijn dit jaar bij het stadion in Playa, waar ook de overige activiteiten worden georganiseerd.

Ontstaan

In 2016 is de stichting Ride for the Roses Bonaire opgericht. In dat jaar werd ook de eerste Ride, Walk & Swim for the Roses georganiseerd. Vervolgens werd ieder jaar het evenement georganiseerd tot en met 2020. In dat jaar werd ook het onderdeel Sail for the Roses toegevoegd, waarbij ook kiters, surfers en zeilboten konden deelnemen aan het evenement. Wegens de coronapandemie kon het evenement geen doorgang vinden in de afgelopen twee jaren. In 2020 deden ruim negenhonderd deelnemers mee, de organisatie hoopt op nog meer deelnemers tijdens de komende editie.

Kaarten

De bestuursleden van Ride for the Roses Bonaire zijn klaar voor de zesde editie van het evenement – foto ABC Online Media

Kaarten voor het evenement zijn te koop op diverse plekken op Bonaire, te weten Gas Station Rincon, Freewieler Bonaire, Yogarriba of bij de bestuursleden van de organisatie. Ook online kun je kaarten aanschaffen via de website van Ride for the Roses Bonaire. De kaarten kosten 20 USD per stuk per onderdeel. Wil je aan meerdere onderdelen meedoen dan is er en combikaart voor 25 USD beschikbaar. Deelnemers aan de Ride for the Roses krijgen een T-shirt die zij kunnen ophalen bij Orco Bank op 26 en 27 januari van 17:00 – 19:00 uur of op 28 januari van 10:00 – 19:00 uur.

Naast dat je kunt deelnemen aan het evenement, om jouw steentje bij te dragen aan het inzamelen van geld voor het Kanker Fonds Bonaire, kun je je ook als vrijwilliger inzetten. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen tijdens het evenement en bij de voorbereidingen er van. Wil je graag meehelpen dan kun je contact opnemen met de organisatie via [email protected].

Programma Ride for the Roses 29 januari 2023

6:00 uur – Einde verkoop kaarten, inschrijving en ophalen T-shirts

6:50 uur – Warming up (Yoga)

7:00 uur – Start van de Walk vanaf het stadion in Playa

7:05 uur – Start van de Ride vanaf het stadion in Playa

8:00 uur – Aankomst eerste deelnemers van de Walk

8:00 uur – Start entertainment

8:00 uur – Inschrijving Swim bij de inschrijfbalie bij de ingang van het stadion in Playa

8:30 uur – Bus vertrekt vanaf het Stadion in Playa naar startpunt Swim ‘Kas di Regatta’

9:15 uur – Yoga voor aankomende deelnemers

9:30 uur – Start van de Swim vanaf ‘Kas di Regatta’

10:00 uur – Aankomst eerste deelnemers van Swim bij Spice Beach

11:00 uur – Start van de Sail vanaf Atlantis Beach

11:30 uur – Aankomst eerste deelnemers van de Sail

13:00 uur – Einde van het evenement