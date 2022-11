KRALENDIJK – Gisteren is een cruiseschip toerist overleden nadat hij in problemen was geraakt tijdens het zwemmen op Klein Bonaire.

Omstreeks twee uur in de middag kreeg de politiecentrale een melding en is direct met de reanimatie gestart terwijl het slachtoffer naar de kust van Bonaire werd gebracht. Hier nam het ambulancepersoneel het over en werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Iets later kwam het slachtoffer te overlijden.