Delfins Beach Resort viert vijfjarig bestaan

KRALENDIJK- Op woensdagavond 23 november is het vijfjarig bestaan van Delfins Beach Resort gevierd. Tegelijkertijd nam het oude managementteam afscheid en werd het nieuwe verwelkomd. Ook werd er een uitbreiding van het resort aangekondigd.

De vele genodigden werden die middag ontvangen bij Boertiek, een moderne koffie- en lunchroom en de nieuwste onderneming van Jonnie en Thérèse Boer, op het terrein van het resort. Gedurende de zogenaamde culinaire tour en tijdens de borrel konden de gasten gerechten proeven van de diverse restaurants op het terrein van Delfins Beach Resort.

Ter gelegenheid van de viering werden er verschillende toespraken gehouden. De directeur van Tourism Corporation Bonaire (TCB), Miles Mercera, gaf aan dat een resort als Delfins prima past in de visie van Bonaire als het gaat om een meer exclusief en duurzaam toerisme. Jonnie en Thérèse Boer, die restaurants hebben op het resort, waren niet aanwezig tijdens de presentatie maar maakten een videoboodschap voor de aanwezigen.

Nieuw management

Chris Opgenoort – foto ABC Online Media

Tijdens de presentatie werd ook het nieuwe managementteam aan de genodigden voorgesteld. Het resort werd vijf jaar lang geleid door David en Cisca Rietveld. Per 1 januari 2023 is de nieuwe manager Chris Opgenoort. Samen met zijn team zal hij Delfins Beach Resort gaan runnen. Opgenoort nam een symbolische sleutel van het resort in ontvangst van David en Cisca Rietveld.

Ontstaan van het resort

Gerrit Tijhuis – foto ABC Online Media

Eigenaar van het resort, Gerrit Tijhuis (directeur-eigenaar van Roosdom Tijhuis), nam de genodigden mee terug in de tijd. Tijhuis vertelde dat hij vijftien jaar geleden, op uitnodiging van een aantal collega’s, voor het eerst Bonaire bezocht en meteen de potentie van het eiland zag. De aannemer kreeg een tip dat er een kavel van zes hectare op Punt Vierkant zou worden geveild. Hij schreef zich in en bleek het hoogste bod te hebben. Daarmee kocht Tijhuis naast het kavel ook de villa die voorheen eigendom is geweest van onder ander een sjeik. De oude villa staat nog steeds op het resort, restaurant Brass Boer is hier nu gevestigd.

In eerste instantie was het idee om op het terrein appartementen voor de verkoop te gaan bouwen. Maar door de financiële crisis van 2008 lukte het niet om kopers voor de appartementen te vinden. Daarop besloot Tijhuis om van het terrein een resort te maken. Het gebouw D was inmiddels voltooid en daar om heen werden nog vijf gebouwen, een tropische tuin en een magna pool gebouwd. Het resort telde bij de opening 220 bedden.

Na de uitbreidingen van de afgelopen jaren bestaat het resort nu uit meer dan 400 bedden, meerdere restaurants, een tweede zwembad en een sportschool. Het resort biedt inmiddels werk aan 160 medewerkers. Met de komst van Delfins Beach Resort is er een prachtig resort, met mooie zwembaden en tuinen en goede horeca aan Bonaire toegevoegd, vertelt Tijhuis.

Adults only gedeelte

Tijdens de presentatie werd ook aangekondigd dat er zowel op korte als op lange termijn nog nieuwe ontwikkelingen op de planning staan. Zo werden de plannen bekend gemaakt om op de nog overgebleven hectare grond van het resort in de toekomst een adults only gedeelte te bouwen. Dit gedeelte zal ook nog eens zestig kamers omvatten.

Op korte termijn vinden er ook veranderingen plaats. De huidige Club Tropicana heet vanaf volgend jaar Club Tropicana Beach Brasserie. De brasserie krijgt dan ook een lunch- en dinerkaart en een meer uitgebreide wijnkaart. Daarnaast komt er binnenkort een barbecuerestaurant op het terrein van Delfins Beach Resort en de cocktailkaart zal worden aangepast met meer Zuid-Amerikaanse varianten.

Bedankje

David en Cisca Rietveld kregen van Tijhuis nog een envelop met inhoud en werden van harte bedankt voor hun inzet gedurende de opbouwfase van het resort.