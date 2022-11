Veiligheidspakketten voor de vissers van Bonaire

KRALENDIJK – Op donderdag 24 november organiseert Piskabon een evenement voor de visserij gemeenschap van Bonaire. Dankzij een subsidie verkregen van Vereniging Prins Hendrik Stichting heeft Piskabon in samenwerking met Budget Marine geïnvesteerd in uitgebreide veiligheidspakketten voor de vissers. Deze pakketten bestaan o.a. uit een gevulde drybox, veiligheidsvesten, warmtedeken, flares, compassen, EHBO kitten, GPS locators, touwen en een roeispaan.

Vanaf 1 januari 2023 zullen er nieuwe regels gaan gelden (wetten) waaraan vissers zich aan moeten gaan houden, voor hun eigen veiligheid op zee. Piskabon maakt het hierdoor makkelijker voor de vissers om aan de nodige artikelen te komen om te voldoen aan de regels die er aankomen.

Vissers kunnen op donderdag 24 november langskomen tussen 18.00u en 19.00u bij YHANNIS AREPAS achter Budget Marine te Kaya Neerlandia.

De pakketten worden aan de leden van Piskabon beschikbaar gesteld voor een fractie van de inkoopprijs. Dit om zoveel mogelijk leden aan te moedigen deze pakketten aan te schaffen.

Dat er betere veiligheidsomstandigheden nodig zijn voor de vissers heeft zich te vaak bewezen op Bonaire. In de afgelopen maanden zijn er al diverse keren vissers tijdelijk vermist geraakt op zee. Door technische problemen op hun boot, onvoldoende voorbereiding of andere omstandigheden is het leven van verschillende vissers in gevaar gebracht. Vorig jaar is er nog een visser vermist geraakt op zee en nooit meer terug gevonden.

De Prins Hendrik Stichting is een Nederlandse Stichting, opgericht in 1874 met het nobele doel om zorg en opvang te bieden aan de Nederlandse vissers en zeelui. Met de wetenschap dat de zeelieden in Nederland inmiddels minder hulpbehoevend zijn, ontstond in 2020 het idee dat ook Caribisch Nederland aanspraak kan doen op de fondsen binnen de stichting. In mei 2021 ontving de Coöperatieve Visserij Vereniging Piskabon een subsidie van 100.000 euro van de Prins Hendrik Stichting ten behoeve van het uitvoeren van diverse projecten. Deze projecten staan allemaal ten dienste van het versterken van de visserij coöperatie en het ondersteunen en waarborgen van de vissers en het visserij beroep op Bonaire.