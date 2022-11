Sarpa houdt nu ook route naar Aruba voor gezien

ORANJESTAD- De Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Sarpa houdt nu ook vluchten tussen Aruba en Colombia voor gezien. De laatste vlucht van Sarpa zal op 10 januari 2023 worden uitgevoerd.

De maatschappij voert sinds december 2021 enkele vluchten per week uit tussen de Reina Beatrix luchthaven van Aruba en de Colombiaanse steden Barranquilla en Medellín. Sarpa haalt relatief hoge kosten, een lage bezettingsgraad en toegenomen concurrentie aan als reden voor het stoppen van de vluchten.

De aankondiging is opvallend omdat Sarpa amper twee weken geleden aankondigde dat de vluchten tussen Colombia en Aruba door zouden gaan, ook al zouden vluchten naar buureiland Curaçao per 6 januari a.s. stoppen.

Overaanbod

Hoewel Sarpa als eerste begon met directe vluchten tussen Aruba en Medellín, worden deze nu ook aangeboden door Avianca en Wingo. Hierdoor is er sprake van overaanbod en een behoorlijke druk op de prijzen. Dat laatste is uiteraard wel in het voordeel van de consument.