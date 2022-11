Saba en VWS spreken over verbetering medische uitzendingen 

KRALENDIJK- Openbaar Lichaam Saba (OLS) en een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben 17 november overleg gehad over de medische uitzendingen. Tijdens het gesprek heeft OLS haar zorgen gedeeld met plv. Secretaris-Generaal Abigail Norville van VWS.

VWS zegt de zorgen serieus te nemen. In mei van dit jaar zijn de eerste nieuwe afspraken gemaakt. De belangrijkste afspraak is de pilot directe verwijzingen naar Sint-Maarten Medical Center (SMMC). Dat betekent dat ZJCN vooraf geen toestemming meer hoeft te geven voor een uitzending. De verwachting is dat dit het proces versnelt en minder bureaucratisch verloopt. De pilot is gestart op maandag 21 november.

OLS maakt zich zorgen over het proces rond medische uitzendingen en dat het te veel tijd kost om een afspraak te krijgen met een specialist. Ook vraagt OLS aandacht voor het patiëntenvervoer met het vliegtuig bij medische uitzendingen. Men vindt het vliegtuig bijvoorbeeld te klein en voelt zich daardoor niet altijd veilig.

Voortgang

Het gesprek is constructief verlopen, waarbij VWS heeft aangegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden om Winair meer in te gaan zetten voor patiëntenvervoer. Staatssecretaris van Ooijen is voornemens een bezoek te brengen aan Saba in december, waarbij hij de voortgang van de verbeteringen zal bespreken.