Onafhankelijkheidsdag Suriname-viering op Bonaire en Curaçao met Trafassi

KRALENDIJK – Vrijdag 25 november wordt de 47ste Onafhankelijkheidsdag van Suriname herdacht. Ook op Bonaire en Curaçao wordt dit gevierd en speciaal hiervoor vliegt de bekende Surinaams-Nederlandse band Trafassi naar de eilanden.

Tijdens deze mini tour is Trafassi vrijdag 25 november eerst op Bonaire voor de Srefidensi Party met Tesa fesa en DJ Carlo. Dit vindt vanaf 21.00 uur plaats bij Kunuku Arawak in Kralendijk.

De volgende dag, zaterdag 26 november is Curaçao aan de beurt. Asiento presenteert daar Trafassi met de Bakabana band, Vanaf 21.00 uur in Emmastad.

Trafassi betekent in het Sranantongo op een andere manier is een Surinaams-Nederlandse allround-feestband rond zanger-percussionist Edgar ‘Bugru’ Burgos. Trafassi speelt een mengeling van Caribische stijlen, top 40-hits en eigen materiaal. Zij zijn het bekendst geworden met hun hit Wasmasjien in 1985. Het werd de enige hit van Trafassi.