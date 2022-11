Grote kans dat Hòfi Kultural open blijft

KRALENDIJK – Fundashon Plataforma Kultural heeft een voorlopige subsidietoekenning gekregen van het bestuur op Bonaire. Als de eilandbegroting 2023 wordt goedgekeurd door de eilandsraad en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan het geld worden overgemaakt.

Het voortbestaan van Hòfi Kultural werd bedreigd. De jaarlijkse bijdrage van het Openbaar Lichaam voor Hòfi Kultural is al jaren te laag. Hòfi Kultural trok daarom aan de alarmbel.

Toekenning betekent dat Hòfi Kultural in 2023 open kan blijven voor activiteiten voor ouderen. In december bestaat de stichting 12,5 jaar en dat wordt gevierd op 13 december.

Bij Hòfi Kultural maken wekelijks meer dan veertig ouderen samen muziek op typisch Bonairiaanse instrumenten als de kwarta, wiri en sinfonia. Ook worden wekelijks door twintig vrijwilligers bezoeken afgelegd bij kwetsbare ouderen op Bonaire.

Hòfi Kultural is vooral bekend om de vele kleurrijke muurschilderingen die overal op het eiland zijn verschenen. Kunstenaars maken samen met jongeren en mbo-studenten Bonaire nog kleurrijker dan het al was.

Ook groepen kinderen en volwassenen met een psychische kwetsbaarheid maken muziek en kunst bij Hòfi Kultural. Hòfi Kultural zet zich in voor meer cultuur in het basisonderwijs. Door bijeenkomsten te organiseren voor docenten en culturele stichtingen en trainingen te geven aan kunstenaars die in de klas kunnen werken.

Voor meer informatie over Fundashon Plataforma Kultural kijk op www.hofikultural.com