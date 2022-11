Zorgverzekeraar Sint-Maarten denkt miljoenen te kunnen besparen door bouw eigen kantoor 

PHILIPSBURG- Sociale en Zorgverzekeringen (SZV) Sint-Maarten denkt jaarlijks zo’n 1,3 miljoen dollar aan huurkosten te kunnen besparen door te investeren in een eigen pand.

Op 15 november organiseerde SZV een informatiesessie voor aannemers die geïnteresseerd zijn in deelname aan de openbare aanbesteding voor de bouw van ons nieuwe kantoor. Directeur Glen A. Carty zegt dat het als semipublieke instelling belangrijk is om transparant te zijn bij het selecteren van de beste aannemer.

“De informatiesessie was belangrijk om ons ervan te vergewissen dat we de aannemers voorzien van alle relevante informatie over dit project”, aldus Carty. Tijdens de bijeenkomst waren in totaal zestien potentiële opdrachtnemers aanwezig.