WEB maakt schatting van verbruik water en elektra in twee wijken op Bonaire

KRALENDIJK – Vanwege regen en wateroverlast is het de meter opnemers van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) niet gelukt om de afgelopen weken de standen van het water- en elektraverbruik op te nemen in de wijken Tera Kòrá en Belnem.

WEB ziet zich daarom genoodzaakt om voor de periode van oktober/november een schatting van het water- en elektraverbruik te maken voor de bewoners van bovengenoemde wijken. De schatting wordt gebaseerd op het gemiddelde verbruik van de afgelopen zes maanden, zo laat WEB weten in een brief die huis aan huis is bezorgd.

In de maand december gaan de meter opnemers weer op pad om het werkelijke verbruik te registreren. WEB zal het teveel of te weinig in rekening gebrachte verbruik corrigeren.