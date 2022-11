Vacature Uitvoerder Bonaire | Contractor Bonaire

ENGLISH TEXT BELOW

Voor de realisatie van 3 “high end” villa’s en vervolg projecten zijn we per direct op zoek naar een ervaren uitvoerder.

De ideale kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen/wensen:

(Ruime) ervaring in de functie als uitvoerder in de woningbouw;

Minimaal redelijk Papiamentu en Spaans spreken;

Ervaring met bouwen in het Caribisch gebied;

Kennis van Autocad en bij voorkeur ook Revit;

De uitvoerder zit kort op het werk en stuurt het personeel en de onderaannemers aan.

De werkzaamheden bestaan uit:

Aansturen van eigen mensen en onderaannemers;

Opstellen van korte en lange termijn planningen;

Maatvoering;

Regelmatige rapportage van de voortgang;

Verantwoordelijk voor veiligheid en kwaliteit van het project;

Inkopen van diensten en materialen.

Stuur CV en nuttige informatie naar: [email protected] en/of neem contact op met Danny Stam voor meer informatie tel: +599 7865135.

For the realization of 3 “high end” villas and follow-up projects, we are immediately looking for an experienced contractor.

The ideal candidate must meet the following requirements/desires:

• (Extensive) experience in the position of foreman in residential construction.

• Speak at least reasonable Papiamentu and Spanish.

• Experience with building in the Caribbean.

• Knowledge of Autocad and preferably also Revit.

• The foreman is at work for a short time and manages the personnel and subcontractors.

The activities consist of:

• Managing own people and subcontractors.

• Drawing up short and long term plans.

• Dimensioning.

• Regular progress reporting.

• Responsible for safety and quality of the project.

• Purchasing services and materials.



Send CV and useful information to: [email protected] and/or contact Danny Stam for more information tel: +599 7865135.

