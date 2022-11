Snelle afname van koraalduivels bij  Saba Bank

THE BOTTOM- Onderzoek uitgevoerd door de Saba Bank Management Unit en Wageningen University and Research documenteerde de derde snelle afname van de koraalduivel populatie in de westelijke Atlantische Oceaan sinds diens introductie meer dan 30 jaar geleden.

De lokale populatiecrash zou erop kunnen wijzen dat koraalduivels het laatste stadium van hun invasie in dit gebied bereiken.

Koraalduivel, een giftige vis afkomstig uit de Indo-Stille Oceaan, werd meer dan 30 jaar geleden voor het eerst geïntroduceerd in de westelijke Atlantische Oceaan. Sindsdien heeft de vis zich gestaag verspreid over het Caribisch gebied, nu al tot in het zuiden van Brazilië.

Hoewel de populaties zich snel leken uit te breiden, begint er op verschillende locaties een “afvlakking” van de aantallen zichtbaar te worden, waardoor veel experts geloven dat het Caribisch gebied een stabielere of zelfs afnemende populatie koraalduivels zal gaan zien.

Boom-Bust

Een recent onderzoek registreerde koraalduivels die gevangen zaten in kreeft en roodbaars (snapper) visserijvallen binnen de Sababank. Sinds 2010 heeft de Saba Bank een snelle groei in het aantal koraalduivels gezien en vervolgens sinds 2020 een populatiecrash. Dit representeert het derde geval van ‘boom-bust’-gebeurtenissen voor koraalduivel populaties in de tropische westelijke Atlantische Oceaan.

Nog niet bekend is wat precies de snelle afname van het aantal koraalduivels veroorzaakt.