Vacature Commissaris BonLab

De Organisatie

Bonaire Laboratorium (BonLab) is een dochtermaatschappij van Bonaire Holding Maatschappij. De organisatie is belast met het uitvoeren van laboratoriumonderzoek, ten behoeve van onder meer de Volksgezondheid en Justitie. Namens de organisatie komen wij graag in contact met kandidaten op de volgende expertisegebieden:

1) HRM en Organisatieontwikkeling

2) Laboratoriumtechnieken/Exploitatie van een Laboratorium

3) Governance en/of juridische kennis

De functie

De RvC heeft binnen BonLab drie verschillende rollen: Die van werkgever, die van toezichthouder en die van klankbord. De RvC brengt specifieke ervaring en deskundigheid mee op het eigen vakterrein. U bewaakt een goede balans tussen enerzijds onafhankelijkheid als het gaat om uw rol als intern toezichthouder en anderzijds betrokkenheid als het gaat om de belangen van de organisatie en haar medewerkers. De belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren zijn onder meer de efficiëntie van de bedrijfsvoering, verbetering van interne processen, de klantgerichtheid en belangrijke beslissingen over het voortbestaan en de continuiteit van de organisatie in welke vorm dan ook.

Uw profiel



U hebt een opleiding op tenminste HBO-niveau in een voor uw expertisegebied relevante richting. Daarnaast hebt u ook al een stevige werkervaring opgedaan, op basis waarvan u zich gemakkelijk een oordeel vormt over de diverse zaken waarmee u, uit vanuit het oogpunt van intern toezicht, te maken krijgt. U bent enerzijds onafhankelijk en vasthoudend, maar anderzijds uitstekend in staat om samen met andere professionals samen te werken in het belang van de organisatie. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, u hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, u hebt een goed analytisch vermogen en u bent in staat strategisch te denken en te handelen. U hebt een uitstekende beheersing van het Papiamentu, Nederlands en Engels. Bij voorkeur heeft u al enige ervaring opgedaan als toezichthouder.

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uw sollicitatie vóór 1 December 2022 via deze link: https://www.linkels.com/jobs.html?SetLanguage=DUT

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.