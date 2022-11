TUI dreigt STINAPA met ‘juridische stappen’ over associatie met Chogogo

KRALENDIJK- De huisadvocaat van TUI Benelux, Jeroen den Dikken, dreigt met een rechtszaak tegen STINAPA als de natuurorganisatie er niet mee ophoudt de reisorganisatie te koppelen aan het Chogogo Resort.

Den Dikken haalt hierbij een artikel van Bonaire.nu aan, dat ging over het weggespoelde zand van het kunstmatige strand bij Chogogo Resort. In het bewuste artikel, reageert STINAPA directeur op beweringen van de architect van Chogogo, dat het met het weggespoelde zand allemaal wel meevalt. Van der Ploeg verwijst in zijn reactie naar het TUI Chogogo Time to Smile Resort.

“In het artikel ‘Gekibbel over zand op strand Chogogo Resort duurt voort’ op de website Bonaire.nu van 12 november jl. wordt de Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) om een inhoudelijke reactie gevraagd op (in dat artikel) gedane uitlatingen van de heer R. Jacobs, architect. In haar reactie – zoals weergegeven in het artikel – spreekt STINAPA herhaaldelijk, maar ten onrechte over het ‘TUI Chogogo Resort’.”

Volgens Den Dikken benadrukt TUI, zoals zij ook eerder heeft gedaan, dat het Chogogo Resort geen eigendom is van TUI en evenmin onderdeel uitmaakt van de TUI Group. “Het feit dat TUI dit specifieke resort als accommodatie aanbiedt, doet daar niet aan af” schrijft Van Dikken verder.

Goede naam

TUI’s huisadvocaat, die zich bedient van de titel ‘Senior Legal Counsel’, schrijft ook aan Van Der Ploeg er op te vertrouwen dat hotels waarmee zij zaken doet, voldoen aan alle benodigde eisen en beschikken over de juiste vergunningen. “Echter, door TUI ten onrechte met dergelijke beschuldigingen in verband te brengen, wordt de reputatie en goede naam van TUI zonder enige rechtvaardiging door STINAPA in diskrediet gebracht. TUI roept STINAPA op bij de feiten te blijven en geen beweringen of uitlatingen te doen die niet stroken met de realiteit”.

Mocht STINAPA toch de naam van TUI in verband blijven brengen met het Chogogo Resort, dan zegt TUI genoodzaakt zijn te overwegen juridische stappen tegen STINAPA te ondernemen.

Laconiek

Van der Ploeg zelf, reageert nogal laconiek op de dreigementen van TUI. ”Wij willen U er graag aan herinneren dat STINAPA al op 26 November 2021 in een gesprek met een vertegenwoordiger van TUI Nederland N.V. er op gewezen heeft dat het Chogogo Resort niet over de juiste vergunningen beschikt. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar verschillende publicaties geweest in Antilliaanse en Nederlandse media waaruit U had kunnen opmaken dat het Chogogo Resort bewust niet voldoet aan de eilandelijke natuurwetgeving” schrijft Van der Ploeg onder meer in zijn reactie aan Den Dikken.

Ook wijst Van den Ploeg op het feit dat er verschillende berichten in de media zijn verschenen, waaronder in bonaire.nu en op de website Ban Boneiru Bèk, waarin Tui en Chogogo samen worden genoemd.

“Ook de TUI website en het prominente TUI logo bij de ingang van het resort suggereren dat TUI op de één of andere manier verbonden is aan het Chogogo Resort. Mocht u het nodig vinden een rechtszaak op te starten, dan ziet STINAPA dat met vertrouwen tegemoet”, zo concludeert Van der Ploeg.

Lees hier het betreffende artikel: https://bonaire.nu/2022/11/12/gekibbel-over-zand-op-strand-chogogo-resort-duurt-voort/