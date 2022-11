‘Ook Caraïben moeten gecompenseerd worden voor klimaatverandering’

SHARM-EL-SJEIK – D66 wil klimaatcompensatie voor het Caribisch gebied. Volgens Kamerlid Raoul Boucke, die vandaag terugkeerde van de klimaattop in Egypte, wordt dat deel van het Koninkrijk ook hard getroffen door de klimaatcrisis. Dat zegt hij tegen BNR Radio die daarover schrijft op haar website.

Hoewel Boucke afgelopen week terugkeerde, wordt de top met één dag verlengd om tot een slotakkoord te komen. Onder meer over de klimaatcompensatie, waarvan Boucke dus zegt dat ook het Caribisch gebied er recht op heeft. Hij heeft dan ook goede hoop voor de verlenging. ‘De verwachtingen zijn hooggespannen’, stelt hij. ‘Het gebeurt vaker dat klimaattoppen een dag langer door moeten gaan.’

Hij benadrukt daarbij dat het klimaat een belangrijk onderwerp is onder ontwikkelingslanden. ‘De EU heeft gisteren een heel concreet voorstel op tafel gelegd’, aldus Boucke tegen BNR Radio. ‘Daarin wordt gesteld dat het fonds voor schade en herstel inderdaad opgericht. De EU stopt daar een miljard in, maar dan moeten landen als China en de Emiraten ook meedoen. En dat voorstel zou een gamechanger kunnen zijn, dus het worden spannende uren op de klimaattop.’

Bonaire

Waar landen in Afrika gecompenseerd willen worden voor de klimaatverandering, daar vindt Boucke dat Bonaire er ook recht op heeft. ‘Het is zo dat klimaatverandering binnen ons koninkrijk – en dan met name in het Caribisch deel – grote schade en groot verlies aanricht’, vervolgt hij.

‘We hebben het de afgelopen weken op Bonaire gezien, maar ook op Sint-Maarten waar orkaan Irma in 2017 echt grote verwoestingen heeft aangericht. Daar zie je ook de effecten van klimaatverandering.

Mijn pleidooi is dan ook dat we binnen ons koninkrijk vast aan de slag gaan met het onderwerp schade en verlies, los van wat er op de klimaattop wordt afgesproken.’

Volgens Boucke moet daarbij eerst worden vastgesteld wát schade en verlies precies zijn en hoe er zo snel mogelijk aan herstel kan worden gedacht. En daar hangt een kostenplaatje aan vast. Boucke: ‘Het is een belangrijke vraag wíe er voor gaat betalen, maar voor de wederopbouw van Sint-Maarten bijvoorbeeld is er door de Wereldbank 450 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Alleen is het moeilijk voor een land als Sint-Maarten om aan dat geld te komen, omdat er aan allerlei administratieve voorwaarden voldaan moet worden. Ook in dat soort zaken moeten wij landen binnen het koninkrijk gaan helpen.’

Geld

Boucke benadrukt dan ook dat er geen extra geld naar de landen toe gaat, maar wel extra hulp om bij het al beschikbaar gesteld geld te komen.

‘Als je kijkt naar Bonaire, is het een iets andere situatie. Bonaire is namelijk onderdeel van het land Nederland, en daarvan verwacht ik dat de middelen die beschikbaar zijn, ook vrijkomen voor die speciale gemeente.’