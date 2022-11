Adoptiehond “Samson” in het zonnetje

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag een hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Samsom is een lieve relaxte reu met een zacht karakter van circa 7 maanden oud. Samson is absoluut geen hond die op de voorgrond staat of de aandacht opeist. Dit is de reden dat hij niet echt opvalt in de opvang en hij gauw over het hoofd word gezien.

Gelukkig is Samson al meerdere keren met onze vrijwilligers op pad geweest en heeft hij laten zien wat hij in huis heeft. Hij loopt namelijk keurig aan de lijn, kan goed met andere honden overweg, auto rijden geen probleem en ook in de stad deed hij het prima.

Samson is wel een hondje wat rust, heel veel liefde en misschien soms wat geduld nodig heeft. Iemand die hem steunt wanneer hij iets spannend vind of ergens langer de tijd voor nodig heeft.

Stiekem hebben wij een beetje een zwak voor hem en weten wij zeker dat hij helemaal opbloeit zodra hij uit de opvang is. Wie heeft er een plekje voor hem over en wilt samen aan zijn zelfvertrouwen werken?

Voor meer informatie over Samson neem dan contact met ons op!

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers