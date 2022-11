BearingPoint Caribbean verzorgt Belastingconferentie op Curaçao

KRALENDIJK- Afgelopen week heeft op Curaçao vierde jaarlijkse Tax Administration Performance Summit plaatsgevonden.

De bijeenkomst werd georganiseerd door BearingPoint Caribbean voor zeven belastingdiensten uit het Caribisch gebied op Curaçao.

Hoofden en andere afgevaardigden van de belastingdiensten van Anguilla, Bonaire, Dominica, Grenada, St. Kitts & Nevis, St. Lucia en Turks- en Caicoseilanden woonden het driedaagse evenement bij.

Het evenement bestond uit workshops en presentaties over onderwerpen die verband houden met de performance van organisaties, waaronder agile leiderschap, veranderingsmanagement, gendergelijkheid, performance assessment van de belastingdienst en data gedreven besluitvorming. De deelnemers bezochten ook Blue NAP Americas op Seru Mahuma, het multi-tenant Tier-IV gecertificeerde datacenter en een van de meest geavanceerde faciliteiten in haar soort in de regio.

Samenwerking

Managing Director van BearingPoint, dhr. Avinash Grootens, benadrukt het belang van samenwerking: “Het thema van dit jaar was: ‘samenwerken’. Bij BearingPoint zijn we er trots op een platform voor Caribische jurisdicties te faciliteren om samen te werken aan gemeenschappelijke uitdagingen.