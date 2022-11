Wie verdient de titel ‘Vrijwilliger van het jaar”?

KRALENDIJK – Vrijwilligerswerk is van groot belang voor veel mensen op Bonaire. Mensen die klaarstaan voor een ander zijn onmisbaar op het eiland. Met de verkiezing ‘vrijwilliger van het jaar’ zet NGO Platform Bonaire ook dit jaar vrijwilligers die zich onderscheiden door hun activiteiten graag in het zonnetje.

Nieuw dit jaar is dat ook u uw stem kunt uitbrengen. Wie is volgens u de persoon die echt het verschil maakt en het verdient om eens in het zonnetje te worden gezet? Stemmen kan tot 01 december 2022.

Hieronder een overzicht van de genomineerden:

Remie Toppenberg – Mi Teater

Ruthsandra Thode – Sportvereniging VESPO

David Sixto Molina – SV La Fema Veterano

Eric Alfredo Koeks – Rincon Judo Club

Arthur Mercera – Sportvereniging VESPO

Junny Janga – Stichting Lezen en Schrijven

Wilfred ‘Freddy’ Mercalina – ADRA Food Pantry

Amina Kromodimedjo – Mangrove Maniacs

Jan Henk van der Wier – Stichting Jeugdwerk Bonaire

Magali Sumter

Genice Look – Krus Kora

Greta Everts – Hofi Kultural

Julienne Blinker – Krus Kora

Tyrina Martis – Krus Kora

Caroll Poulina – Fundashon Kuchara

Aart Burger – Animal Shelter

Antje Gunther – School of Performing Arts

Fidelia ME Tjin-Asjoe – Stichting voor Kunst en Cultuur

Desiree G Silberie Soliano – Stichting voor Kunst en Cultuur

Jackie Bernabela – BONAI

Juliette Clarenda – Arte die Palabra

Lendon Leito – Arte di Palabra

Urvin Sint Jago – Arte di Palabra

Micheli Matthews – Stichting Creaclub

Marjolein van Schaik-Martinet – Hart voor Bonaire

Lidia M Alberto Welvaart – Fundashon 60+ Flor di Orkidia

Gwen Versteegh – Sea Turtle Conservation

Derchlien Dijkhoff – Kiwanis Club of Kralendijk Bonaire

Perla Nicholson – Kiwanis Club of Kralendijk Bonaire

Stem hier op uw favoriet