Vacature HR Medewerker / Assistent Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen, tevens vliegen er tijdens zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden diverse Leisure voorzieningen voor onze gasten, een conferentie centrum, verschillende F&B voorzieningen, 2 zwembaden en luxe sportvoorzieningen.

In verband met vervanging zijn wij per direct opzoek naar een: HR Medewerker / Assistent

36 – 40 uur. Een duobaan van 16 – 24 uur is ook mogelijk.

Als HR Medewerker ben je ons eerste aanspreekpunt voor operationele en administratieve HR- vraagstukken van collega’s. Je verzorgt de personeels- en salarisadministratie.

Wat ga je doen?

Je voert administratieve en organisatorische werkzaamheden uit op het gebied van in- en uitdienstredingen en tussentijdse wijzigingen;

Je stelt arbeidsovereenkomsten op en verzorgt de correspondentie met werknemers;

Je verwerkt mutaties in het personeelsbestand en beheert personeelsdossiers;

Je maakt rapportages uit het personeelsbestand en het urenregistratiesysteem;

Je rapporteert ziek- en betermeldingen aan SZW en de bedrijfsarts, en in de salarisadministratie;

Je beheert en beantwoordt inkomende e-mails en sollicitaties;

Je onderhoudt contacten met adverteerders en uitzendbureaus;

Je doet voorstellen ter verbetering van de verschillende HR-processen;

Je denkt mee met HR Manager door wetswijzigingen en HR-trends te signaleren.

Wat vragen wij:

Minimaal MBO werk- en denkniveau;

Je kunt goed werken met het MS Officepakket en hebt ervaring met administratief werk. Ervaring met Payroll is een pré;

Je werkt accuraat en kunt informatie efficiënt en foutloos verwerken;

Je toont initiatief en bent klantvriendelijk en resultaatgericht;

Je kunt zelfstandig organiseren, plannen en prioriteren, en bewaakt deadlines;

Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;

(Engels en/of Papiamentu en/of Spaans is een pré);

(Engels en/of Papiamentu en/of Spaans is een pré); Je houdt overzicht om de diversiteit aan activiteiten te kunnen beheersen en de werkzaamheden naar eigen inzicht effectief in te vullen.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast vinden we in ons hotel persoonlijke ontwikkeling belangrijk en kun je binnen je functie ook andere taken oppakken.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties voorzien van je cv en een motivatie kan je richten aan [email protected].

