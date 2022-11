Inwoners Bonaire hoeven per januari geen STINAPA Nature Fee meer te betalen

KRALENDIJK- Het Bestuurscollege heeft in overleg met STINAPA en stakeholders besloten om de verschillende tarieven voor de nature fee gelijk te trekken naar $40,- per jaar voor elke bezoeker. Tegelijk is besloten dat inwoners met een sedula geen nature fee meer hoeven te betalen.

Met dit besluit wordt de nature fee versimpeld en geldt er voor bezoekers alleen nog één tarief voor bijvoorbeeld duiken, watersporten en toegang tot het Washington Nationaal Park. De huidige prijzen waren voor duikers 45 dollar en voor overige watersporters 25 dollar per jaar.

De verkoop van nature fee tickets voor 2023 gaat 16 december 2022 van start. Tickets kunnen online gekocht worden via: stinapa.bonairenaturefee.org

Voor inwoners van Bonaire, maar ook voor bezoekers van de zustereilanden Curaçao, Aruba, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten wordt de nature fee afgeschaft. Zij kunnen gratis gebruik maken van zowel het Bonaire Nationale Marine Park als het Washington Slagbaai Nationaal Park.

Ook kinderen jonger dan 13 jaar hoeven geen vergoeding te betalen voor toegang tot het Bonaire Nationale Marine Park en het Washington Slagbaai National Park, ook niet als ze duiken. Hiermee hoopt Bonaire een rolmodel te zijn voor de andere eilanden.

Voor de verzamelaars is er ook komend jaar weer een penning op te halen bij de kantoren van Stinapa. De penning is van gerecycled materiaal.

Cruisepassagiers betalen alleen als ze Washington Slagbaai Nationaal Park betreden. Betaling gaat via de touroperators en wordt 10 dollar per persoon. Vanaf 1 januari 2024 moeten cruisepassagiers ook $ 10 betalen voor toegang tot het Bonaire Nationale Marine Park.

De vergoeding voor het uitvoeren van commerciële activiteiten in het Bonaire Nationale Marine Park wordt ook aangepast. Deze wordt verhoogd van $ 840 naar $ 1.000 per jaar. Bedrijven verdienen aan activiteiten in het onderwaterpark en moeten volgens het openbaar lichaam ook bijdragen aan het beheer ervan. Een aantal andere vergoedingen voor bedrijven in het onderwaterpark worden juist afgeschaft. Daardoor neemt de regeldruk af voor bedrijven.

Ook de tarieven voor de boeien worden aangepast. Bezoekende jachten moeten vanaf 1 januari 2023 $ 35 per nacht betalen voor een zogeheten ‘overnight mooring’. Bewoners van Bonaire betalen $ 1,000 per jaar voor een privé meerboei.

De nature fee is wettelijk verplicht voor alle bezoekers van de natuurparken op Bonaire. De tarieven worden vastgesteld door het Bestuurscollege. De nature fee wordt geïnd door STINAPA en gebruikt voor natuurbeheer op het eiland. Kijk voor meer informatie op www.stinapa.bonairenaturefee.org en www.stinapa.org.