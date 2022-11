Flamingo Luchthaven hoopt met nieuwe borden op minder fout parkeerders

KRALENDIJK- Bonaire International Airport (BIA) hoopt dat het voor automobilisten, door een betere bewegwijzering, duidelijker is waar wel en niet geparkeerd mag worden op de luchthaven.

De luchthaven merkt op dat de herinrichting van de wegen op het parkeerterrein van de luchthaven inmiddels bijna afgerond is. Door het aanbrengen van borden en bewegwijzering, zal volgens BIA de functie van de verschillende rijbanen en parkeerplaatsen voortaan duidelijker zijn.

Behalve de zogenaamde Kiss & Ride strook gaat het om een wachtgedeelte voor taxi’s en bussen en zijn er ook twee doorgaande rijbanen. BIA wijst er nog maar eens op dat de Kiss & Ride strook alleen bedoeld is om snel en gratis reizigers in- of uit te laten stappen.

“In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat bezoekers aan deze nieuwe situatie moeten wennen en dat de Kiss & Ride strook nog regelmatig wordt gebruikt om langer te parkeren. De Kiss & Ride strook is dan niet beschikbaar voor bezoekers die snel iemand willen afzetten of ophalen. Daarom is nu de bebording verbeterd,” aldus BIA in een verklaring.

Strafbaar

Samen met de Koninklijke Marechaussee zijn informatieflyers uitgedeeld en is gewaarschuwd dat foutparkeren strafbaar is. “We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de regels houdt en de Kiss & Ride strook beschikbaar is om reizigers en bezoekers snel en gratis af te zetten en op te halen”, aldus de luchthaven.