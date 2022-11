Water polo team Bonaire wint Carifta Championship 2022

CORAL SPRINGS – Het Bonaire U14 team heeft het Carifta Water Polo Championship 2022 gewonnen welke het afgelopen weekend plaats vond in Florida. Het Bonaire U16 team, in de leeftijdscategorie Boys U16, wist een tweede plek te pakken vlak achter het team uit de Bahama’s.

Een speciale award was er voor Louis Minne die uitgeroepen werd tot Most Valuable Player in de leeftijd U14.

Naast Bahama’s en Barbados deden er ook diverse Amerikaanse waterpolo clubs mee aan het toernooi, waaronder South Florida Water Polo Club, Miami Riptides, Hilaleah Storms, Orlando United en Florida East Coast. Bonaire heeft met dit toernooi bewezen dat zij zich inmiddels goed staande weet houden tussen het goede waterpolo niveau van deze teams.

De Aquatics Federation Bonaire kijkt terug op een zeer geslaagd toernooi. Het toernooi vond plaats van 11-13 november 2022 in het Aquatic Center in Coral Springs (Florida) en werd georganiseerd door de Barbados Aquatic Sports Association.

Deelname aan dit toernooi zou niet mogelijk zijn geweest zonder sponsoring van Indebon, Fundashon Wega di Number Bonaire, MCB Bonaire, Bonaire Tourism, Delfins Beach Resort, de Freewieler, Budget Marine, WEB Bonaire en Sunbelt Realty Bonaire.