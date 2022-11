Beheerscontract “Parke di Fraternan” tussen STINAPA en FCB

KRALENDIJK – STINAPA en Fundashon Cas Boneriano hebben een beheerscontract getekend voor “Parke di Fraternan”. STINAPA gebruikt dit park al vele jaren voor educatieve activiteiten voor de basisscholen van Bonaire.

Het onderwijsteam van STINAPA heeft verschillende paden in het park gecreëerd die zich richten op thema’s; zoals papegaaien, dieren, de natuur en diverse andere onderwerpen.

Op donderdag 10 november, hebben de voorzitter van STINAPA de heer Pierre Perrigault Monte en de directeur van Fundashon Cas Boneriano Ben Oleana het beheercontract voor de “Parke di Fraternan” ondertekend. Dit om de continuïteit en het onderhoud van het park te waarborgen. Het park is een essentieel onderdeel van het natuureducatieprogramma van Bonaire.

Onderwijscoördinator voor STINAPA, mevrouw Desiree Croes hield een toespraak, waarin ze het belang benadrukte van het levend houden van de natuur en de geschiedenis van de fraters.

Arthur Sealy heeft ook een toespraak gehouden bij de ondertekening; hij vertelde in het kort over de geschiedenis van de fraters en het park. Hij zei dat, hoewel de fraters er niet meer zijn, hun terrein en hun natuur nog steeds hier is, wat erg belangrijk is voor de jongere generatie. Het park dient als een vorm van biologie en natuurkunde, omdat het een goede gelegenheid is om te leren observeren. En in het park kun je de lokale natuur zien en ervaren.

Pierre Perrigault Monte heeft ook het belang van de natuur en van de educatie van de natuur in de natuur benadrukt. En hij heeft uitgelegd dat een park als “Parke di Fraternan” in het midden van onze binnenstad opmerkelijk is en ook kan helpen met de gezondheid van onze bewoners.

Mevr. Denise Crestiaan – Coffie van Fundashon Cas Boneriano, heeft ook enkele woorden tot de genodigden gericht en verklaard; “het is een eer voor Fundashon Cas Boneriano, eigenaar van de Parke di Fraternan, om het management officieel door te geven aan een organisatie als STINAPA”.

Directeur van STINAPA dhr. Jan van der Ploeg is blij dat het nu officieel is. Hij ondersteunt het natuureducatieteam en hun doel om alle kinderen en tieners van Bonaire te bereiken om een bewustzijn te creëren van onze natuur.