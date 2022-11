Vacature Zelfstandig Werkend Koks Bonaire

PLEASE READ ENGLISH TEXT BELOW

Bij Ocean Oasis Beach Club zijn wij opzoek naar versterking voor de keuken.

Om ons team verder uit te breiden, zijn wij per direct op zoek naar zelfstandig werkend koks voor overdag en voor de avond.

Wat betekent het om bij Ocean Oasis te werken? Het team van Ocean Oasis is een professioneel, hecht en dynamisch team dat één ding gemeen heeft: het bestaat uit allemaal horecaliefhebbers met een enorme passie voor gastvrijheid en producten van de beste kwaliteit . Samenwerking en gezelligheid staan in ons team hoog in het vaandel. Daarbij bruist het team van enthousiasme en ambitie, ieder op haar of zijn eigen niveau.

Bij Ocean Oasis werken we als een familie samen om onze gasten zich thuis te laten voelen. Dit is de reden dat veel van onze collega’s kwamen voor een (bij)baan, maar uiteindelijk bleven voor een carrière. Onze mensen zijn onze belangrijkste troef.

Wat wij je bieden:

Begeleiding van de beste culinaire leermeesters

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Persoonlijk trainings- en ontwikkelingsprogramma

De mogelijkheid om het werken op Bonaire af te wisselen met het tweesterrenrestaurant de Bokkedoorns in Overveen, Nederland

Een plezierige en vriendelijke werkomgeving waar eigen initiatief op prijs wordt gesteld

Wat wij van jou verwachten:

Je bent servicegericht en je kiest bewust voor culinaire perfectie en de hoogst haalbare gastbeleving

Ervaring is een vereiste, minimaal 1 jaar ervaring. Doorgroeien op elk niveau in onze organisatie is mogelijk

Passie voor gastronomie

Een flexibel houding

Teamplayer en enthousiasmerend

Communicatief sterk, zelfstandig en stressbestendig

Ben jij diegene die we zoeken? Mail dan naar [email protected] of app naar +5997011155

At Ocean Oasis Beach Club we are looking for reinforcements for the kitchen.

To further expand our team, we are immediately looking for independent working cooks for the day and for the evening.

What does it mean to work at Ocean Oasis? The Ocean Oasis team is a professional, close-knit and dynamic team that has one thing in common: they are all hospitality enthusiasts with a huge passion for hospitality and the best quality products. Collaboration and conviviality are of paramount importance in our team. The team is brimming with enthusiasm and ambition, each at her or his own level.

At Ocean Oasis we work together as a family to make our guests feel at home. Therefore, many of our colleagues came for a job but ended up staying for a career. Our people are our most important asset.

What we offer you:

Guidance from the best culinary masters

Excellent primary and secondary benefits

Personal training and development program

The possibility to alternate working on Bonaire with the two-star restaurant de Bokkedoorns in Overveen, the Netherlands

A pleasant and friendly working environment where initiative is appreciated

What we expect from you:

You are service-oriented, and you consciously choose culinary perfection and the highest achievable guest experience

Experience is not required; an inquisitive personality is growth at every level in our organization is possible

Passion for gastronomy

A flexible attitude, bar and service work

Team player and enthusiastic

Strong communication skills, independent and stress resistant

Are you the one we’re looking for? Mail to [email protected] or app to +5997011155.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.