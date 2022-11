Regenwater staat Bonairianen tot aan hun lippen: ‘elk jaar hetzelfde’

Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

KRALENDIJK – Het is regenseizoen op de Caribische eilanden. De afgelopen weken valt er zelfs meer dan normaal. Bijna elke dag staan straten blank. Op Bonaire moesten scholen en crèches zelfs dicht.

Dat gebeurde toen er in één nacht 100 millimeter neerslag viel. Ter vergelijking: Het KNMI spreekt al vanaf 50 millimeter neerslag van ‘een dag met zware regen’. Grote delen van het eiland werden afgezet en het ziekenhuis was alleen open voor noodgevallen.

Het regenseizoen zorgt elk jaar al voor problemen door de slechte wegen en het achterstallig onderhoud van de riolering. Bonairianen klagen dat de overheid niet voldoende doet. ‘Elke keer de straten afzetten is toch geen oplossing?’, is een veelgehoorde reactie. Sommigen vinden dat Nederland ook een verantwoordelijkheid heeft.



Waarom zijn Bonairianen de regen beu?

Klagen bij de overheid lijkt weinig zin te hebben. De opmerking van waarnemend gezaghebber Nolly Oleana dat ze ‘hard bezig zijn om te kijken waarom er op sommige plekken zoveel water blijft staan’, zorgde op sociale media vooral voor meer verontwaardiging onder de Bonairianen.



Andere eilanden niet anders

Op de andere eilanden is het niet anders. Ook in Curaçao lopen wijken onder water. Zelfs op Aruba dat als meest zuidelijke eiland in het Caribisch gebied bekend staat als woestijn-eiland. De redenen zijn allang bekend: er wordt zoveel gebouwd dat het regenwater nergens heen kan. Ook bouwen mensen in natuurlijke stroomgebieden.